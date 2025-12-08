Prato ventenne incapace di intendere e di volere ferisce una donna con un coccio di bottiglia

Un giovane di 20 anni è stato fermato nelle scorse ore: è accusato di aver aggredito a Prato una donna di 30 anni, colpendola con un coccio di bottiglia. Un episodio che si sarebbe concretizzato lo scorso 6 dicembre alle 19:30, in piazza delle Carceri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

