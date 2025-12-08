Prato ventenne incapace di intendere e di volere ferisce una donna con un coccio di bottiglia

Firenzetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato fermato nelle scorse ore: è accusato di aver aggredito a Prato una donna di 30 anni, colpendola con un coccio di bottiglia. Un episodio che si sarebbe concretizzato lo scorso 6 dicembre alle 19:30, in piazza delle Carceri. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

prato ventenne incapace intenderePrato, ventenne marocchino aggredisce una donna e la sfregia: è la settima volta - Una donna italiana di 30 anni è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia la sera del 6 dicembre in piazza delle Carceri ... Si legge su iltempo.it

