Prato, 8 dicembre 2025 – Nel cuore di una Prato già vestita dei colori natalizi, si è rinnovato uno degli appuntamenti più sentiti e più autentici del calendario podistico cittadino: la Camminata della Solidarietà “Noi per Voi”, giunta alla sua 26ª edizione. Una mattinata in cui lo sport non è stato soltanto movimento, ma soprattutto un abbraccio collettivo, un gesto concreto di vicinanza a chi ogni giorno combatte battaglie ben più dure di una semplice salita o di un chilometro in più. Il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale, affiancato dalla preziosa assistenza logistica della Podistica Prato Nord e sotto l’egida del CSI, ha saputo ancora una volta orchestrare una manifestazione impeccabile, capace di coinvolgere e di unire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, il ritorno della Camminata della Solidarietà