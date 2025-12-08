Prato cinque vetture intestate a cittadini cinesi date alle fiamme

8 dic 2025

Tre incendi e cinque auto distrutte: è il bilancio registrato negli ultimi tre giorni a Prato, con le forze dell'ordine che stanno indagando. E dai primi riscontri, non si esclude l'ipotesi di una faida tra bande rivali cinesi, operanti all'interno del distretto tessile.Tutto è iniziato nella. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

