Povertà nasce a Salerno l' associazione Fratelli di Tutti | primo incontro nella Chiesa di Sant' Anna
Nasce a Salerno "Fratelli Tutti", una nuova associazione di volontariato che si propone l 'intento di alleviare, migliorare e - magari - risolvere le condizioni di fragilità e di svantaggio in cui possono trovarsi a volte le persone nel corso della loro vita. Gli obiettiviL'associazione si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
“Ricetta Caciocavallo all’Argentiera: La Doppia Storia del Piatto”. Il Caciocavallo all’Argentiera è uno di quei piatti che raccontano più di una storia. Come spesso accade nella cucina italiana, la sua identità nasce dall’incontro tra tradizione popolare, povertà cr - facebook.com Vai su Facebook
#EffettoGiorno: ?Witkoff da Putin per la pace in Ucraina. NATO "proattiva" nella guerra ibrida? Vittoria Lavoro: riassunte tutte le lavoratrici La Perla (Filctem CGIL). Allarme povertà farmaceutica in crescita. tinyurl.com/y2wa5ta8 #Ucraina #BCE #NATO # Vai su X