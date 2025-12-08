Povertà a Torre del Greco 100 mila euro per le famiglie in disagio economico

A Torre del Greco stanziati 100.000 euro a favore delle famiglie in forte disagio economico del territorio. E’ il risultato dell’iniziativa promossa dal consigliere Mirko Gallo del Movimento 5 Stelle, delegato, dal sindaco Luigi Mennella, allo studio delle misure di contrasto alla povertà, “in uno al lavoro dei vertici territoriale e provinciale” e dell’assessore Laura Vitiello. “Il “contributo di cittadinanza” è una misura identitaria e prioritaria del M5S, portata avanti grazie anche all’intervento di Luigi Gallo, già deputato, e dall’onorevole Carmela Auriemma che si sono concertati con il sindaco per sostenere economicamente i cittadini esclusi da ogni forma di sostegno economico”, è scritto in un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it