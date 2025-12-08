Posticipo Serie A Torino-Milan 2-3

Il match tra Torino e Milan, disputato alle 22:45, ha visto i rossoneri rimontare una partita difficile, conquistando una vittoria per 3-2. La gara è stata caratterizzata da momenti decisivi, tra cui un rigore trasformato da Vlasic e un episodio controverso con il rigore non assegnato a Tomori. Con questo risultato, il Milan si posiziona in vetta alla classifica insieme al Napoli.

22.45 Rimonta Milan, è in vetta col Napoli. Palla sul braccio di Tomori,Vlasic trasforma il rigore (10'). Diagonale non irresistibile di Zapata,Maignan incerto (17').Il Milan supera l'avvio shock con la sventola di Rabiot da oltre 25 metri (24') che riapre la gara.Rabiot e Nkunki (di tacco) vicini al pari.Israel rimedia a una respinta corta murando Ricci. Entra Pulisic che impiega un solo minuto a pareggiare (67') su cross di Saelemaekers.Poi centro di Ricci da destra,colpo di controbalzo dell'ex Chelsea e rimontona completata (77'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

Il posticipo Sassuolo-Lazio chiude l'ottava giornata di Serie A Women - facebook.com Vai su Facebook

Basket, serie C: nel posticipo sorride Ospitaletto, non Gussago Vai su X

Torino-Milan: le formazioni ufficiali. Loftus-Cheek, Nkunku, Pulisic: le scelte di Baroni e Allegri - Il posticipo tra Torino e Milan chiude la 14a giornata di Serie A. Secondo sport.virgilio.it