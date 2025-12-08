Posti troppe foto o video? Rischi di essere truffato | l’allarme shock della Polizia
Un nuovo metodo di realizzare truffe ai danni di anziani. I malviventi sfruttano foto e video che vengono pubblicati sui social per i loro scopi. Ecco il meccanismo C’erano una volta le “classiche” truffe realizzate ai danni di persone anziane o vittime casuali: con i malviventi intenti a realizzare piccoli o grandi sceneggiate, con l’intento di strappare alle vittime soldi, gioielli o altro. Un fenomeno che si basa sull’inganno emotivo e (molte volte) sulla sostituzione di persona: le truffe più conosciute sono quelle del finto avvocato o del finto nipote: con i malviventi che si presentano in casa di nonni o genitori anziani, fingendo di essere i legali di un parente e chiedendo soldi per la sua difesa: pena, l’immediato arresto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
