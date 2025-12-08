Post sessista su Facebook politico risarcisce tre donne ed evita il processo

ANCONA - Erano in presidio, in piazza della Repubblica, a favore dei migranti e dei porti aperti, e il giorno dopo sono finite su un post Facebook con tanto di foto e commento offensivo: «Guarda quanto sono belle le sinistre di Ancona, che gnocche». La pagina social era quella dell’ex leghista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

