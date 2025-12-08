Posizioni economiche ATA ti spieghiamo come superare il test

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025

Due webinar dedicati alle posizioni economiche ATA. Ti spieghiamo le migliori strategie per superare la prova. Primo webinar: analisi ragionata e tipologie di domande Un incontro intensivo dedicato all’analisi ragionata dei quesiti, con esempi pratici e casi tratti dalle tipologie presenti nelle prove ufficiali. Durante il webinar verranno approfonditi: struttura e logica dei quesiti contenuti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

