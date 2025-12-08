Poor Gateau la dolce cantica | Il Purgatorio di Dante raccontato da Saulo Lucci

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45 al Sala Scicluna “Poor Gateau - La dolce cantica”, il Purgatorio di Dante raccontato da Saulo Lucci con musica dal vivo. Terzo appuntamento. Canto XI – “I Superbi a lezione d’umiltà”Il viaggio prosegue con il terzo capitolo della Trilogia 1, dedicato alla soglia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Poor Gateau Dolce Cantica