Ponte dell' Immacolata bagno di folla nelle vie del centro | Napoli calamita | mai così piena

Ilmattino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Lungomare a Via Toledo con i Quartieri Spagnoli. Da piazza Del Plebiscito a via Chiaia, da piazza Dante ai decumani e San Gregorio Armeno. Ma anche Vomero, da piazza Vanvitelli a San Martino.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ponte dell'Immacolata, bagno di folla nelle vie del centro: «Napoli calamita: mai così piena»

