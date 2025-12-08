Pomeriggio natalizio a Maggianico

Il Natale si avvicina ed è bello poterlo vivere anche con atmosfere antiche, semplici e tradizionali. Una magia che avverrà domenica 14 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 17:00 con “Un pomeriggio natalizio a Maggianico”, organizzato nella suggestiva cornice della settecentesca Casa Ghislanzoni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

