poliziotti di notte superstar in tv

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“ Bodycam: agenti in prima linea ” DMAX) La rete “nativa digitale” DMAX, edita da Warner Bros. Discovery, si distingue per una programmazione profondamente controcorrente. I format sono a cavallo tra documentazione, inchieste, intrattenimento e sport, scelte che riescono a soddisfare il palato di un target più maschile attento ai temi della sicurezza. Tra i contenitori più visti o i programmi Bodycam: agenti in prima linea e Cops Spagna, simili nello svolgimento: si tratta di interventi della polizia statunitense e spagnola ripresi da cam interne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

