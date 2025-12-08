Polizia senza numeri e allo stremo sit-in del Sap davanti alla Questura | Tutti devono sapere

Foggiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La situazione non è più sostenibile”. E gli agenti del Sap Foggia non stanno certo a guardare. Così il prossimo mercoledì, 10 dicembre, daranno vita a un sit-in di protesta e attività di volantinaggio dinanzi agli uffici della Questura di Foggia per denunciare la carenza di organico che grava. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

