Politica e comunità si incontrano | anche il sindaco Barattoni alla cena di Natale di Lista per Ravenna
Si è svolta sabato scorso al BBKing di Punta Marina Terme la tradizionale cena natalizia di Lista per Ravenna, la 28esima da quando questa, come prima lista civica di Ravenna, è stata eletta, ininterrottamente, a far parte del consiglio comunale.Hanno portato il loro saluto e scambiato gli auguri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
