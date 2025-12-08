Uno dei leader del Napoli è senza dubbio Matteo Politano. Il numero 21 azzurro è divenuto negli anni sempre più un beniamino per la piazza partenopea e lo stesso ex Sassuolo e Inter ha mostrato sempre un attaccamento alla maglia davvero notevole. Affetto immenso nei confronti della gente di Napoli che si può percepire nettamente nella dedica che Politano ha voluto riservare ai sostenitori presenti al Diego Armando Maradona, e non solo, dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus. Dedica speciale di Matteo Politano dopo Napoli – Juve – ANSA – spazionapoli.it News SSC Napoli: la dedicato di Politano dopo la vittoria contro la Juve. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Politano dedica la vittoria contro la Juve a tutta Napoli: gesto meraviglioso – FOTO