Polarizzazione | quando la sfera pubblica si spezza

La polarizzazione rappresenta un fenomeno complesso che va oltre il semplice scontro tra opinioni opposte. Essa indica una frammentazione crescente della sfera pubblica, dove le differenze si approfondiscono e le comunità si radicalizzano, influenzando il dialogo sociale e politico. In questo articolo analizziamo le dinamiche e le conseguenze di questa tendenza.

La polarizzazione non è semplicemente un conflitto più acceso del solito, né la naturale contrapposizione tra idee diverse. È un processo più sottile e corrosivo, in cui la differenza politica