L'Italia è il paese dei campanili. E sotto ogni campanile fa bella mostra di sé una corporazione. Questo è un grave problema che ci trasciniamo da tempo. Perché la sagra delle corporazioni significa assistere al valzer degli interessi e al pericoloso collateralismo con la politica. Ovvero: la politica usa la corporazione e la corporazione ringrazia del privilegio contraccambiando con gli interessi negli appuntamenti elettorali. Allora succede che alcune norme vengono o meno attuate per soddisfare una particolare organizzazione di settore. Perciò le specifiche categorie godono dell'essere trattate con i guanti di velluto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Poco spazio al mercato

