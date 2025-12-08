Poche nubi e niente neve sarà ancora caldo anomalo | le previsioni meteo
(Adnkronos) – Poche nubi, niente neve, bel tempo quasi ovunque. Anche oggi il meteo registra l'ennesimo slittamento verso una fase di caldo anomalo che rischia di protrarsi oltre ogni previsione, con l'alta pressione a frenare ogni tentativo dell'aria fredda di arrivare sulla Penisola. Temperature in salita quindi e, soprattutto al Centro e al Sud, tempo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Meteo Friuli, marcate inversioni termiche nei fondivalle ma con poche nubi - udineoggi.news/2025/12/08/met… Vai su X
GAZZETTA - Napoli-Juventus sarà una tempesta di emozioni: Conte oppure Spalletti Sulle rive del Golfo di Napoli si respira già un’atmosfera elettrica, a poche ore dalla partita delle partite. Le previsioni per la giornata annunciano la formazione di nubi tempor - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: tra poche ore tornano Piogge, Rovesci e anche la Neve su queste regioni - Mentre il vortice ciclonico, responsabile della forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, si allontana dall'Italia perdendo anche di energia, a ovest del nostro Paese, per la precisione tra il Nord ... Riporta ilmeteo.it