Poche nubi e niente neve sarà ancora caldo anomalo | le previsioni meteo

Periodicodaily.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Poche nubi, niente neve, bel tempo quasi ovunque. Anche oggi il meteo registra l'ennesimo slittamento verso una fase di caldo anomalo che rischia di protrarsi oltre ogni previsione, con l'alta pressione a frenare ogni tentativo dell'aria fredda di arrivare sulla Penisola. Temperature in salita quindi e, soprattutto al Centro e al Sud, tempo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Meteo: tra poche ore tornano Piogge, Rovesci e anche la Neve su queste regioni - Mentre il vortice ciclonico, responsabile della forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, si allontana dall'Italia perdendo anche di energia, a ovest del nostro Paese, per la precisione tra il Nord ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Poche Nubi Neve Sar224