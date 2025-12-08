Pluribus in corsa ai golden globes | può riscattare la delusione di better call saul

Le nomination ai Golden Globes 2026 hanno acceso l’attenzione su Pluribus, la nuova produzione di Vince Gilligan, che potrebbe riscattare la delusione di Better Call Saul. La candidatura rafforza l’interesse verso questa serie, mentre la stagione dei premi si apre con aspettative elevate. Pluribus si prepara a distinguersi come uno dei protagonisti di questa edizione, suscitando curiosità e entusiasmo nel pubblico e nella critica.

le nomination ai globi d’oro 2026 rafforzano l’interesse intorno a pluribus. Con l’apertura della stagione dei premi, le candidature ai Golden Globes 2026 evidenziano il rilievo della nuova produzione Pluribus, creazione di Vince Gilligan. Notevoli sono le possibilità che questa serie possa riscattare l’inexorabile esclusione di Better Call Saul dai riconoscimenti passati, consolidando ulteriormente il prestigio di Gilligan come autore di capolavori televisivi. Le serie Breaking Bad e Better Call Saul hanno già ottenuto numerose nominations, ma senza premi significativi, tranne due vittorie per Breaking Bad. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pluribus in corsa ai golden globes: può riscattare la delusione di better call saul

Argomenti simili trattati di recente

Sono state rese note le candidature per l’83ª edizione dei Golden Globes, che si terranno a gennaio 2026. L’appuntamento, primo vero termometro della stagione dei premi, mette già in luce i titoli più chiacchierati. “Una battaglia dopo l’altra” guida la corsa co Vai su Facebook

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa - aprono ufficiale la cosiddetta 'season award' (ovvero 'la stagione dei premi'). Come scrive msn.com