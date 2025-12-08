Pluribus in corsa ai golden globes | può riscattare la delusione di better call saul

Jumptheshark.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nomination ai Golden Globes 2026 hanno acceso l’attenzione su Pluribus, la nuova produzione di Vince Gilligan, che potrebbe riscattare la delusione di Better Call Saul. La candidatura rafforza l’interesse verso questa serie, mentre la stagione dei premi si apre con aspettative elevate. Pluribus si prepara a distinguersi come uno dei protagonisti di questa edizione, suscitando curiosità e entusiasmo nel pubblico e nella critica.

le nomination ai globi d’oro 2026 rafforzano l’interesse intorno a pluribus. Con l’apertura della stagione dei premi, le candidature ai Golden Globes 2026 evidenziano il rilievo della nuova produzione Pluribus, creazione di Vince Gilligan. Notevoli sono le possibilità che questa serie possa riscattare l’inexorabile esclusione di Better Call Saul dai riconoscimenti passati, consolidando ulteriormente il prestigio di Gilligan come autore di capolavori televisivi. Le serie Breaking Bad e Better Call Saul hanno già ottenuto numerose nominations, ma senza premi significativi, tranne due vittorie per Breaking Bad. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

pluribus in corsa ai golden globes pu242 riscattare la delusione di better call saul

© Jumptheshark.it - Pluribus in corsa ai golden globes: può riscattare la delusione di better call saul

Argomenti simili trattati di recente

pluribus corsa golden globesGolden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa - aprono ufficiale la cosiddetta 'season award' (ovvero 'la stagione dei premi'). Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pluribus Corsa Golden Globes