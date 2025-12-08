Planner Settimanale e Agenda Annuale personale con Word

Scopri come utilizzare Word di Microsoft 365 per creare un planner settimanale e un'agenda annuale personalizzati. Con questa versatile piattaforma, puoi progettare il tuo calendario da zero o sfruttare i modelli disponibili nella libreria, garantendo un'organizzazione su misura per le tue esigenze.

Word, noto programma di videoscrittura di Microsoft e appartenente oggi ad Microsoft 365, può anche essere utilizzato per creare un calendario personalizzato; è, infatti, possibile progettarne uno da zero o sceglierne uno dalla libreria di modelli appartenente allo stesso Word. Nonostante l'abbondanza di servizi online, la soluzione più versatile e rapida per ottenere un documento pronto da stampare e completamente personalizzabile resta il fedele Microsoft Word. Questo programma di videoscrittura nasconde, infatti, funzionalità specifiche che permettono di creare calendari personalizzati di ogni tipo, dal quello annuale con immagini a quello settimanale per gli impegni.