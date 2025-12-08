PizzAut riapre oggi in attesa dei funerali di Celeghin Acampora | Con Enrico è morto un pezzo di me
PizzAut riapre oggi, dopo lo sgomento per la morte di Enrico Celeghin. Una delle colonne della pizzeria sociale insieme a Nico Acampora, proprio il fondatore ha dato l’annuncio a 24 ore dalla scomparsa del socio e amico, originario di Paderno Dugnano. PizzAut riapre oggi: “Me l’hanno chiesto diversi genitori” “Una notte in bianco e la . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
