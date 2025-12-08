' Più libri più liberi' Saviano | Invocare sabotaggio scivoloso non ho paura dei libri
“Non ho paura dei libri, venendo qui le case editrici di estrema destra hanno accettato una regola democratica quindi è una vittoria della Fiera”. Roberto Saviano, ospite di ‘Più libri più liberi’, interviene sulle polemiche relative alla presenza alla fiera di Roma della casa editrice di estrema destra ‘Passaggio al bosco’. Presenza che ha portato molti autori, come Zero Calcare, a non presenziare. “Ho sempre letto pensatori di destra, detesto Casa Pound, mi ha portato in tribunale, mi ha massacrato, hanno perso una causa e non mi hanno pagato, quindi li conosco bene. Ho sempre paura delle posizioni puritane, si può non partecipare per una antipatia ma chiamare al sabotaggio perchè sono loro presenti è una roba un po’ scivolosa perchè mi chiedo: quando lavoriamo per una multinazionale, come me, lì siamo puri? Quando non pagano le tasse o sfruttano i lavoratori, li ci sentiamo siamo a posto perchè lavoriamo solo sull’aspetto creativo? Sono furbate per sentirsi puri “, afferma Saviano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
