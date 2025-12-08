All’Arena Repubblica Robinson Roberto Saviano è intervenuto in un dialogo con Annalisa Cuzzocrea, soffermandosi sulla controversia che ha coinvolto la casa editrice Passaggio al Bosco a Più libri più liberi. Lo scrittore ha ricordato: «Io non ho firmato l’appello ma sono stato processato da CasaPound, ho vinto e non mi hanno pagato perché si nascondono. Io li odio». Ha poi spiegato: «Mai avere paura dei libri: si smontano, ma non si temono. Il tema non è condividere lo spazio con una casa editrice che ha accettato, si è piegata, alle regole democratiche di una fiera: il problema è andare ad Atreju ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Più libri più liberi, la frecciata di Saviano a Zerocalcare