Più libri più liberi flash mob del Team Vannacci a sostegno della casa editrice Passaggio al Bosco
ROMA – Il Team Vannacci “Roma Caput Mundi” di Roma ha organizzato questa mattina un flash mob presso lo stand della casa editrice “Passaggio nel bosco” all’interno della manifestazione “Più libri più liberi” presso la Nuvola all’Eur. E’ stato esposto uno striscione con su scritto: “Si ripete la notte dei cristalli? Da “Passaggio al Bosco” a salto nel buio della cultura” in segno di solidarietà all’editore oggetto di polemiche nei giorni scorsi e per la libertà di pensiero. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
