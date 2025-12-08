Più che teologia la fede cristiana è cuore e sincerità

La visita del Papa in Turchia a Iznik, l’antica Nicea, ha riportato sotto i riflettori il Concilio di Nicea, un evento storico spesso percepito come lontano e oscuro, pieno di formule e discussioni teologiche. Eppure ciò che accadde a Nicea nel 325 ci riguarda ancora, perché mostra come la fede cristiana sia stata modificata da decisioni umane e compromessi storici. Il Concilio infatti definì la consustanzialità del Figlio con il Padre, aprendo la strada al successivo affermarsi della dottrina trinitaria. Tuttavia i primi cristiani non concepivano Dio in questo modo. Vivevano la loro fede in modo semplice e diretto: Gesù stesso era ebreo, cresciuto nella tradizione monoteista del suo popolo, e i primi discepoli lo seguirono senza categorie trinitarie già formate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

