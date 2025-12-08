Piste Fvg da record | oltre 21 mila ingressi nel ponte dell’Immacolata
La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia si apre con numeri molto positivi. Come comunica l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, nel ponte dell’Immacolata sono stati oltre 21 mila i primi ingressi registrati sugli impianti di risalita, complice il bel. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
La neve più inattesa. A due passi da Almaty ti aspettano Shymbulak e Medeu, piste perfette per ogni livello. Sci, snowboard, e poi il record mondiale della pista di pattinaggio ad alta quota! Se non scii, le vette del Tian Shan ti chiamano per un trekking m - facebook.com Vai su Facebook
Ponte dell'Immacolata da record per i poli sciistici friulani: oltre 21mila ingressi - Oltre 21mila ingressi nei poli sciistici Fvg nel ponte dell’Immacolata: numeri record e forte afflusso di turisti. Secondo nordest24.it