Piste Fvg da record | oltre 21 mila ingressi nel ponte dell’Immacolata

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia si apre con numeri molto positivi. Come comunica l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, nel ponte dellImmacolata sono stati oltre 21 mila i primi ingressi registrati sugli impianti di risalita, complice il bel. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

