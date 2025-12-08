Pisa-Parma scontro salvezza all’Arena Garibaldi | due destini sospesi in novanta minuti

Il campionato entra nella sua fase più tesa e instabile, quella in cui ogni dettaglio pesa come un macigno e ogni partita può riscrivere la geografia della classifica. Pisa-Parma non è semplicemente uno scontro diretto: è una fotografia nitida di due squadre che vivono sul filo, sospese tra la paura di cadere e il desiderio, ostinato, di aggrapparsi alla categoria. AllArena Garibaldi Romeo Anconetani, davanti a un pubblico che da settimane sostiene, soffre e pretende, il Pisa arriva con i suoi 10 punti, frutto di una stagione che finora ha avuto un solo lampo, l’unica vittoria, e troppi rimpianti, spesso condensati nei sette pareggi che hanno rallentato la risalita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

