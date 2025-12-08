Pisa Parma Gilardino | Peccato per la sconfitta Su cosa dobbiamo migliorare…

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Parma, le dichiarazioni di Gilardino nel post partita della sfida persa dai suoi ragazzi in casa. Cosa ha detto il tecnico dei toscani Nel post partita di Pisa Parma Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani. PARTITA – «E’ stata una buona prestazione. Abbiamo creato tanto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa parma gilardino peccato per la sconfitta su cosa dobbiamo migliorare8230

© Calcionews24.com - Pisa Parma, Gilardino: «Peccato per la sconfitta. Su cosa dobbiamo migliorare…»

Altre letture consigliate

pisa parma gilardino peccatoPisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine" - “Dovrò rivedere la partita, ma nella mia testa ce l’ho ben presente”. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma Gilardino Peccato