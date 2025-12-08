Pisa Parma, le dichiarazioni di Cuesta nel post partita della sfida vinta dai suoi ragazzi in Toscana. Cosa ha detto il tecnico dei Ducali Nel post partita di Pisa Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu. PRESTAZIONE – «Sono molto contento della prestazione. Il primo tempo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo…»