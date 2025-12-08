Pisa Parma Cuesta | Contento della prestazione Sul secondo tempo…

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Parma, le dichiarazioni di Cuesta nel post partita della sfida vinta dai suoi ragazzi in Toscana. Cosa ha detto il tecnico dei Ducali Nel post partita di Pisa Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu. PRESTAZIONE – «Sono molto contento della prestazione. Il primo tempo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa parma cuesta contento della prestazione sul secondo tempo8230

© Calcionews24.com - Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pisa parma cuesta contentoIl Parma torna a vincere, Pisa battuto 1-0 all'Arena Garibaldi - Gli uomini di Carlos Cuesta ottengono una vittoria fondamentale espugnando, ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma Cuesta Contento