Pisa Parma Cuesta | Contento della prestazione Sul secondo tempo…
Pisa Parma, le dichiarazioni di Cuesta nel post partita della sfida vinta dai suoi ragazzi in Toscana. Cosa ha detto il tecnico dei Ducali Nel post partita di Pisa Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu. PRESTAZIONE – «Sono molto contento della prestazione. Il primo tempo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Colpo del #Parma a #Pisa (1-0): basta un rigore di #Benedyczak Vai su X
Il Parma vince a Pisa e conquista 3 punti chiave per la salvezza Successo importantissimo per Carlos Cuesta che si aggiudica lo scontro con Alberto Gilardino grazie al rigore di Benedyczak nel 1° tempo. Espulso, inoltre, nel finale Nzola per un calcione da - facebook.com Vai su Facebook
Il Parma torna a vincere, Pisa battuto 1-0 all'Arena Garibaldi - Gli uomini di Carlos Cuesta ottengono una vittoria fondamentale espugnando, ... Si legge su iltempo.it