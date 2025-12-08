Pisa-Parma 0-1 LE PAGELLE | Benek glaciale Ondrejka spento

Parmatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le pagelle di Pisa-Parma 0-1Corvi 6 - Attento in uscita alta nel primo tempo, disinnesca un colpo di testa senza pretese di Toure. Decisivo su Nzola al 90'. Ci sono pure le sue mani sulla vittoria.Britschgi 7 - Gioca un primo tempo attento nelle due fasi e partecipa davanti con una certa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pisa parma 0 1Pisa-Parma 0-1, Benedyczak su rigore fa respirare i ducali - Tre punti importantissimi in uno scontro salvezza per il Parma, che torna alla vittoria e supera il Pisa all''Arena Garibaldi' per 1- Da lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma 0 1