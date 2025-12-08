Pisa Parma 0-1 | decide Benedyczak colpaccio dei ducali in terra toscana! Come è andata la sfida

Pisa Parma 0-1: Benedyczak ha deciso la sfida dell’Arena Garibaldi. Colpaccio della formazione di Cuesta in Toscana. La notte dell’Arena Garibaldi regala tre punti d’oro al Parma e certifica il momento difficile del Pisa. In un match tirato e nervoso, i ducali di Cuesta espugnano la Toscana con un preziosissimo 0-1, rilanciando le proprie ambizioni e mettendo nei guai la formazione di casa. A decidere la contesa è stato un calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Adrian Benedyczak, sufficiente a piegare la resistenza di una squadra che ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Nzola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

