Pisa Parma 0-1 | decide Benedyczak colpaccio dei ducali in terra toscana! Come è andata la sfida

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Parma 0-1: Benedyczak ha deciso la sfida dell’Arena Garibaldi. Colpaccio della formazione di Cuesta in Toscana. La notte dell’Arena Garibaldi regala tre punti d’oro al Parma e certifica il momento difficile del Pisa. In un match tirato e nervoso, i ducali di Cuesta espugnano la Toscana con un preziosissimo 0-1, rilanciando le proprie ambizioni e mettendo nei guai la formazione di casa. A decidere la contesa è stato un calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Adrian Benedyczak, sufficiente a piegare la resistenza di una squadra che ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Nzola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pisa parma 0 1 decide benedyczak colpaccio dei ducali in terra toscana come 232 andata la sfida

© Juventusnews24.com - Pisa Parma 0-1: decide Benedyczak, colpaccio dei ducali in terra toscana! Come è andata la sfida

Altri contenuti sullo stesso argomento

pisa parma 0 1Parma corsaro a Pisa: 0-1 il finale, decide un rigore di Benedyczak. Espulso Nzola - 1 del Parma alla Cetilar Arena contro il Pisa grazie alla rete segnata da Benedyczak nel primo tempo. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma 0 1