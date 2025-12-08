Pisa-Parma 0-1 | Brutta sbandata dei nerazzurri | sconfitta pesante all' Arena Garibaldi
I nerazzurri sbandando e vanno fuori strada al cospetto di un avversario modesto, arrivato all'Arena Garibaldi con l'intenzione primaria di non prenderle e uscito con una vittoria pesantissima in ottica salvezza tra le mani. Il Pisa cade per la seconda volta consecutiva sul proprio terreno nello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Parma corsaro a Pisa: 0-1 il finale, decide un rigore di Benedyczak. Espulso Nzola - 1 del Parma alla Cetilar Arena contro il Pisa grazie alla rete segnata da Benedyczak nel primo tempo. Riporta tuttomercatoweb.com