Pisa-Parma 0-1 | Brutta sbandata dei nerazzurri | sconfitta pesante all' Arena Garibaldi

Pisatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pesante sconfitta per l'Inter, che lascia l'Arena Garibaldi con una battuta d'arresto significativa. I nerazzurri scendono in campo con difficoltà e subiscono un risultato inatteso contro un avversario modesto, deciso a difendersi e a sfruttare le occasioni. Un passo falso che potrebbe pesare nella corsa alla salvezza.

I nerazzurri sbandando e vanno fuori strada al cospetto di un avversario modesto, arrivato all'Arena Garibaldi con l'intenzione primaria di non prenderle e uscito con una vittoria pesantissima in ottica salvezza tra le mani. Il Pisa cade per la seconda volta consecutiva sul proprio terreno nello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pisa parma 0 1Pisa Parma 0-1: video, gol e highlights - Decisivo il gol al 40' di Benedyczak, che trasforma un calcio di rigore nato per il tocco con il ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Parma 0 1