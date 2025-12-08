Pisa-Parma 0-1 Benedyczak su rigore regala ossigeno ai ducali Toscani sempre terzultimi
Pisa 8 dicembre 2025 - Basta un rigore al Parma per rimanere sopra la linea di galleggiamento della salvezza e vincere lo scontro diretto contro il Pisa. All'Arena Garibaldi il penalty trasformato da Benedyczak vale i tre punti ai ducali e rimette gli emiliani a +4 sulla zona retrocessione. Battuto un Pisa coraggioso, ma poco fortunato nelle occasioni da gol, con Nzola espulso per aver rifilato un calcio a Keita nei minuti di recupero. Primo tempo. Per il match dell'Arena Garibaldi, Gilardino sceglie Calabresi, Caracciolo e Canestrelli nella linea a tre a protezione di Scuffet. In mediana Aebischer detta i tempi della manovra, affiancato da Piccinini e Marin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
