pisa parma 0 1 benedyczak su rigore fa respirare i ducali

Tre punti importantissimi in uno scontro salvezza per il Parma, che torna alla vittoria e supera il Pisa all”Arena Garibaldi’ per 1-0 nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Decide la rete di Benedyczak al 40? su un rigore assegnato per un tocco di mano in area di Caracciolo. Un penalty fischiato dopo l’intervento del Var al termine di un primo tempo con pochissime occasioni, nel quale i gialloblù erano stati più intraprendenti con Benedyczak ma il portiere ducale Corvi era stato attento su un colpo di testa di Tourè. Nella ripresa c’è la reazione del Pisa con Nzola che sbaglia due facili occasioni e l’estremo difensore parmense ancora protagonista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

