Pisa, 8 dicembre 2025 – Questa fa male, anzi malissimo. Il Pisa esce sconfitto nello scontro diretto con il Parma al termine di una partita che ha visto una sola vera conclusione in porta (peraltro su rigore). Il Parma, che proprio come il Pisa fa poco o nulla in termini di pericolosità, porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza, lasciando Marin e soci al terzultimo posto in classifica. I nerazzurri pagano, peraltro, la pessima giornata di Nzola che sbaglia due gol da buona posizione e poi si fa espellere per una follia nel finale. Un solo gol in casa in otto partite, troppo poco. La squadra viene comunque applaudita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, ko doloroso. All’Arena passa il Parma