Pisa battuto in casa dal Parma 0-1 decisivo il rigore di Benedyczak Pagelle

Firenzepost.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pisa perde in casa lo scontro salvezza contro il Parma 0-1. Decisivo il gol al 40' di Benedyczak, che trasforma un calcio di rigore nato per il tocco con il braccio di Caracciolo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

