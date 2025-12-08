Pisa battuto in casa dal Parma 0-1 decisivo il rigore di Benedyczak Pagelle
Il Pisa perde in casa lo scontro salvezza contro il Parma 0-1. Decisivo il gol al 40' di Benedyczak, che trasforma un calcio di rigore nato per il tocco con il braccio di Caracciolo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
