Piombino | Paura al porto 78enne va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto | salvata con il defibrillatore
Paura intorno alle 11 di ieri, domenica 7 dicembre, al porto di Piombino. Una donna di 78 anni, infatti, è stata colta da un malore mentre si trovava sul piazzale dello scalo nei pressi dell'imbarco, in attesa di salire sul traghetto per l'isola d'Elba. A rivelarsi fondamentali per salvare la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
