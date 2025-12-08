Pieve Emanuele un botto poi divampa un incendio | pizzeria distrutta dalle fiamme

Pieve Emanuele(Milano), 8 dicembre 2025 - Un forte boato, poi le fiamme che avvolgono il piano terra e una colonna di fumo nero che si alza nel cielo. Attimi di paura in via delle Rose, a Pieve Emanuele, dove nella notte tra sabato e domenica un incendio ha interessato una pizzeria situata al civico 3, al piano terra di un palazzo di undici piani. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando alcuni residenti hanno avvertito un intenso odore di bruciato provenire dalla strada e dal vano scale. Subito sono partite le chiamate al 112. Nel giro di pochi minuti, mentre il fumo si propagava verso i piani superiori, molti inquilini sono scesi in strada, temendo che il rogo potesse estendersi all’intero edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

