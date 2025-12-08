PierC a cuore aperto sul viaggio a X Factor | io contro tutto e contro tutti per la musica A Napoli ho realizzato un sogno

Milano, 8 dicembre 2025 – “ Che viaggio quello di XFactor.”. Comincia con queste parole il messaggio di Pierc (Piercesare Fagioli), affidato oggi ai social. Una lettera aperta per raccontare il suo percorso nel talent show, a pochi giorni dalla finalissima di piazza del Plebiscito a Napoli che ha incoronato Rob vincitrice. È stata – ha spiegato il 25ennne di Casale Monferrato e di casa a Milano - “un’esperienza tanto inaspettata quanto desiderata, trasformativa sì, ma che allo stesso tempo ha mostrato a tutti chi sono sempre stato davvero”. PierC, che ha conseguito la laurea magistrale in finanza alla Bocconi di Milano, ha poi ripercorso le tappe di un 2025 intenso: “ Un anno fa mi laureavo e decidevo, contro tutto e contro tutti, di concedermi un anno per provarci sul serio con la musica dopo tante delusioni e porte in faccia – ha raccontato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

