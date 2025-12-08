Pierantonio morto nel rogo l’esplosione e l’incubo di perdere casa ‘Non gli avrebbero rinnovato l’affitto’

Barberino di Mugello (Firenze), 8 dicembre 2025 –  Pierantonio Cianti è morto in maniera drammatica a cavallo tra la notte del 7 e 8 dicembre. E’ morto in seguito all’ esplosione,  poi alle fiamme che hanno invaso e devastato quell’abitazione al primo piano di via Garibaldi 8 che tra un po’ di tempo avrebbe dovuto lasciare. Non gli avrebbero rinnovato il contratto d’affitto, potrebbe essere questa la ragione che sta dietro a quello che sembra essere stato, tra le varie ipotesi, un gesto volontario  del 71enne, ex camionista, ora in pensione che viveva da solo nell’abitazione di via Garibaldi. A quanto emerge, appunto, i proprietari non avevano intenzione di rinnovare il contratto di affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

