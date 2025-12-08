Pienone nel cuore di Verona per il Ponte dell' Immacolata

Veronasera.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Turisti e veronesi hanno preso d'assalto il cuore della città in questo fine settimana del Ponte dell'Immaccolata, complice anche il meteo favorevole. Domenica e lunedì i parcheggi del centro cittadino a costo calmierato, come quello del tribunale ed il parcheggio Centro, hanno visto i loro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Pienone Cuore Verona Ponte