Picchia il figlio di 6 anni sul treno davanti ai passeggeri mamma arrestata in Francia
Roma, 8 dicembre 2025 – Avrebbe afferrato il figlio di sei anni per i capelli, quindi gli avrebbe sbattuto la testa contro il tavolino per tre volte. È il racconto choc di alcuni passeggeri che domenica hanno assistito alle violenze di una mamma sul proprio figlio. È stato necessario l 'intervento di altri passeggeri per fermare la donna, in seguito arrestata, come reso noto dalla procura di Meaux. L’episodio è avvenuto domenica in Francia, su un treno TGV in viaggio tra Nimes e Lille. “Secondo le dichiarazioni dei testimoni, la donna avrebbe afferrato il figlio per i capelli per tirarlo indietro al suo posto, prima di sbattergli la testa contro il tavolino tre volte perché il bambino aveva accidentalmente r ovesciato il contenuto di una lattina di soda su una passeggera", ha dichiarato il procuratore generale di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, in una nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
