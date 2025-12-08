Piazza Iqbal si illumina addobbato il primo albero di Natale interamente ecosostenibile della città
MESAGNE - Piazza Iqbal Masik si illumina. Un gesto di profondo spirito natalizio, civismo e sostenibilità ambientale ha ridato vita e luce a uno degli angoli più cari del tessuto urbano di Mesagne. Il Comitato Piazza Iqbal, un'attivazione spontanea di liberi cittadini uniti dall'amore per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
