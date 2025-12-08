Piazza gremita per la festa dell' Immacolata | Non accendiamo solo l’albero ma la luce della città

La piazza Saffi si è riempita di persone per la festa dell'Immacolata, questa volta senza pioggia, un evento raro dal 2022. La cerimonia di accensione dell’albero di Natale ha acceso l’atmosfera natalizia, portando luce e festa in città. Un momento di condivisione e gioia per tutta la comunità, che ha celebrato l’inizio delle festività.

Finalmente un’Immacolata senza pioggia: non accadeva dal 2022. E una piazza Saffi gremita ha accolto la cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Era da tempo che il centro non appariva così pieno di vita. I primi segnali erano chiari: parcheggi saturi, corsi affollati, bar e locali a pieno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

