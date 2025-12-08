Piazza Duomo piena finisce in tilt il Comune | Bisogna stare attenti In vista un vertice in Prefettura

Milano – Caso Piazza Duomo. Sul sagrato, in vista del Natale e delle Olimpiadi Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio, ci sono una serie di allestimenti che rendono complicato attraversare il cuore della città. Sabato pomeriggio, durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale dedicato proprio ai Giochi invernali, la situazione è un po’ sfuggita di mano: alcuni cittadini hanno raccontato di essersi sentiti in trappola, perché in mezzo alla folla stretta tra l’allestimento per l’abete, quello per le Olimpiadi e il maxischermo in Galleria Vittorio Emanuele che rendeva complicata la circolazione nel Salotto, non si potevano muovere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

