Piazza Duomo piena finisce in tilt il Comune | Bisogna stare attenti In vista un vertice in Prefettura
Milano – Caso Piazza Duomo. Sul sagrato, in vista del Natale e delle Olimpiadi Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio, ci sono una serie di allestimenti che rendono complicato attraversare il cuore della città. Sabato pomeriggio, durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale dedicato proprio ai Giochi invernali, la situazione è un po’ sfuggita di mano: alcuni cittadini hanno raccontato di essersi sentiti in trappola, perché in mezzo alla folla stretta tra l’allestimento per l’abete, quello per le Olimpiadi e il maxischermo in Galleria Vittorio Emanuele che rendeva complicata la circolazione nel Salotto, non si potevano muovere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Milano, in piazza Duomo lo sballo dei ragazzi con la “droga della risata”
Aule al gelo e infiltrazioni. Pistoia, la protesta degli studenti arriva fino in piazza Duomo
Zero Assoluto in concerto a Messina: questa sera Piazza Duomo si accende di musica
Piazza Duomo al tramonto è pura magia. Le luci, il cielo che cambia colore, il barocco che si accende: uno scatto perfetto firmato @christian.chiari82 per raccontare la bellezza senza tempo di Ortigia. @christian.chiari82 - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Duomo piena finisce in tilt, il Comune: “Bisogna stare attenti”. In vista un vertice in Prefettura - Sabato, per l’accensione dell’albero natalizio, cittadini spaventati per la calca. Da ilgiorno.it
Festa della Liberazione, piazza Duomo a Milano piena per la manifestazione dell'Anpi - (Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2025 Ecco le immagini di piazza Duomo a Milano piena di gente per la manifestazione dell'Anpi in occasione della Festa della Liberazione. affaritaliani.it scrive
Oggi si accende l'albero di Natale in Duomo (in piazza anche 4 igloo) - L' albero di Natale in piazza Duomo si accende oggi, sabato 6 dicembre, alle 18. milanotoday.it scrive