Piastri rompe il silenzio sulle tensioni in McLaren nella lotta per il titolo F1 | È stato scomodo per tutti
Oscar Piastri parla per la prima volta del clima vissuto in McLaren durante la lotta per il titolo della Formula 1 2025 con Lando Norris: il disagio delle papaya rules, le tensioni interne e il retroscena di una stagione che lo ha fatto crescere, ma lasciato senza titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo una stagione pazza e infinita, in cui abbiamo visto prima la supremazia di Oscar Piastri, poi il sorpasso di Norris e infine l’incredibile quasi rimonta di Max Verstappen, alla fine il campione del mondo della F1 2025 è Lando Norris. Il britannico rompe il do - facebook.com Vai su Facebook
Piastri rompe il silenzio sulle tensioni in McLaren nella lotta per il titolo F1: “È stato scomodo per tutti” - Oscar Piastri parla per la prima volta del clima vissuto in McLaren durante la lotta per il titolo della Formula 1 2025 con Lando Norris: il disagio delle ... Come scrive fanpage.it