Piastri rompe il silenzio sulle tensioni in McLaren nella lotta per il titolo F1 | È stato scomodo per tutti

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oscar Piastri parla per la prima volta del clima vissuto in McLaren durante la lotta per il titolo della Formula 1 2025 con Lando Norris: il disagio delle papaya rules, le tensioni interne e il retroscena di una stagione che lo ha fatto crescere, ma lasciato senza titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

piastri rompe silenzio tensioniPiastri rompe il silenzio sulle tensioni in McLaren nella lotta per il titolo F1: “È stato scomodo per tutti” - Oscar Piastri parla per la prima volta del clima vissuto in McLaren durante la lotta per il titolo della Formula 1 2025 con Lando Norris: il disagio delle ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Piastri Rompe Silenzio Tensioni