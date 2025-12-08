Piancavallo primi incidenti in pista | feriti due bambini
Ha preso il via il 6 dicembre la stagione sciistica a Piancavallo. Con l'apertura degli impianti di risalita e l'innevamento artificiale la località turistica ha iniziato ad accogliere la folla dalla pianura. Nella prima domenica di apertura, si sono però anche registrati i primi incidenti. Sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? NEWINTERHOUSE REAL ESTATE A PIANCAVALLO ? "La Prima Agenzia che viene a casa Tua!" Siamo orgogliosi di annunciare una nuova partnership che ci sta particolarmente a cuore! Abbiamo avuto il piacere di conoscere da vicino la Scuola Sci A - facebook.com Vai su Facebook