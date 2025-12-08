Piaga lavoro nero in provincia di Genova | Irregolarità nell’86% dei casi

Ilsecoloxix.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri dell’ultimo rendiconto sociale presentato dall’Inps sulle tutele contrattuali dei dipendenti. Monito della direttrice, Maria Rosa Riso: «Siamo sotto organico, c’è bisogno di nuovo personale». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

piaga lavoro nero in provincia di genova irregolarit224 nell821786 dei casi

© Ilsecoloxix.it - Piaga lavoro nero in provincia di Genova: “Irregolarità nell’86% dei casi”

Leggi anche questi approfondimenti

Incidente su lavoro, 62enne monzese in ospedale: "È una piaga intollerabile"

Pomigliano, Auriemma (M5S): “Ennesimo incidente sul lavoro è una ferita aperta. Questa piaga deve finire”

Pomigliano d’Arco, Auriemma (M5S): “Incidenti sul lavoro, una piaga che deve finire”

piaga lavoro nero provinciaPiaga lavoro nero in provincia di Genova. “Irregolarità nell’86% dei casi” - I numeri dell’ultimo rendiconto sociale presentato dall’Inps sulle tutele contrattuali dei dipendenti. Segnala ilsecoloxix.it

Piaga lavoro nero in bar e ristoranti, mozione in Consiglio comunale: «Premiamo chi rispetta le regole» - trasparenza per quelli più virtuosi, che pagano i loro dipendenti meglio dei minimi contrattuali. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Blitz nella piaga del lavoro nero. Inchiesta delle fiamme gialle, scovati 13 operai ’fantasma’ - Guardia di finanza, operazione in diverse aziende della provincia e svariati ambiti produttivi, dal mobile imbottito all’agricoltura. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Piaga Lavoro Nero Provincia